Kiderült, mi lett volna Gyurcsány, ha nem a politikát választja

Anno még jelentkezett is a megfelelő helyre.

Az Instagramon hívta fel a követői figyelmét Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, volt miniszterelnök, hogy lehet kérdezhetni tőle, és az elsőként az futott be, hogy mi lett volna, ha nem politikus lenne – írja az atv.hu.

Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc azt válaszolta, hogy ha újrakezdhetné, valószínűleg belsőépítész lenne. Az is kiderült, hogy anno jelentkezett az építészkarra is, valamint az is napvilágra került, hogy sok enteriőrt tervezett.

Talán egy közepes tehetségem ebben is van

- mondta el az Insta-storyban.

Forrás: atv.hu