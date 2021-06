Ma döntenek a Parlamentben a homofóbbá fazonírozott pedofiltörvényről és a Fudan egyetemről

Több mint húsz előterjesztésről végszavaznak a képviselők, köztük van az önkormányzati lakások kedvezményes megvételéről szóló javaslat is és a jövő évi költségvetés tervezete is. Ugyancsak ma szavaznak a hétfő este több ezer fős tüntetést kiváltó, pedofil bűncselekmények szigorításáról szóló törvénytervezetről is, melyet a Fidesz-kormány úgy módosított, hogy az a homoszexualitást összemossa a pedofíliával.

Az Országgyűlés ma több mint húsz előterjesztésről szavaz, így egyebek mellett véglegesíti Magyarország 2022-es költségvetését – olvasható az MTI hírében.

Orbán Viktor a Parlamentben 2021. május 31-én

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

A parlament nyári szünet előtti utolsó ülésnapja reggel 8 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd két törvényjavaslat kerül napirendre kivételes eljárásban. A képviselők elsőként a polgári törvénykönyvről szóló 2013-as törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezések módosításáról, ezután pedig a 2021-es költségvetés változtatásáról mondhatják el véleményüket.

A Ház ezt követően határozathozatalokkal folytatja. A fenti két javaslat mellett a jövő évi büdzsét, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokat is elfogadhatják, továbbá szavazhatnak a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről és az egyes állami vagy önkormányzati bérlakások megvásárolhatóságáról szóló kormánypárti előterjesztésről is.

Döntés várható a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, a Budapest Diákváros megvalósításáról és a nemzeti adatvagyonról szóló új jogszabályról is.

Az Országgyűlés titkos szavazással dönthet az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról, végül pedig mintegy 10 millió forinttal csökkentheti a Jobbik elnökének tiszteletdíját, amiért Jakab Péter egy napirend előtti felszólalásában megsértette a házszabályi rendelkezéseket.

