Elmarad a Kormányinfó – holnaptól kéne működnie az EU-s vakcinaigazolványnak

A 168 értesülései szerint elmarad a csütörtöki Kormányinfó. A lap megkereste Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtóosztályát az esemény törlésével kapcsolatban, de az ügyben egyelőre nem kaptak felvilágosítást.



Kép:YouTube

A miniszter sajtósa annyit közölt a lappal:

A koronavírus-járvány kirobbanása óta a sajtó munkatársainak hónapokig nem volt lehetősége élőben, a megszokott keretek között kérdezni az Orbán-kormány politikusait, csak online formában tartották meg Kormányinfót, amire előzetesen kellett a sajtómunkatársainak elküldeni írásban a kérdéseket. Ezeket Szentkirályi Alexandra felolvasta, és Gulyás Gergely pedig megválaszolta.

A Kormányinfó egyébként több okból is elmaradhat a lap szerint:

A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter halaszthatatlan közfeladata mellett, esetleg az EU-s vakcinaigazolvány körüli nehézségek, de az is, hogy elmaradt az uniós zöld útlevél beígért kampánya, és amiatt is, hogy de a magyar pedofilellenes törvény kapcsán is számos nemzetközi bírálat érte a magyar kormányt.