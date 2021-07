Az adózókon élősködőknek tervez adóemelést Karácsony Gergely

Miután a fideszes trollok és a kormánymédia azzal kezdte támadni, hogy hatalomra kerülése után adóemelések jöhetnek, a főpolgármester és ellenzéki miniszterelnökjelölt tisztázta, hogy ki számíthat nagyobb adóra.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester és ellenzéki miniszterelnök-jelölt a Facebook-oldalán reagált arra, hogy a Fidesz azzal riogatja a lakosságot, miszerint az ő kormányra kerülésével adóemelés fog jönni – írja a 24.hu.

Karácsony elismerte, hogy kormányra kerülése esetén

az adófizetők pénzén élősködő gazdagoknak biztosan nőni fog az adójuk.

Arra is kitért a bejegyzésében, hogy lesz Tiborcz- és Mészáros-adó, a multiktól is többet várnak majd, ahogy arról több mint 120 OECD-ország megállapodott (globális minimumadó), kivéve a Fidesz-kormányt, amely szerinte továbbra is a kiváltságokat védi.

Karácsony a bejegyzésében azt is leírta, hogy a mindenkori főpolgármesternek és miniszterelnöknek is többet kell majd visszaadnia a közösbe, mert a milliós fizetéssel rendelkezőktől többet lehet elvárni, és szerinte az közbotrány, hogy most arányaiban ugyannyait szed vissza az állam egy ápolónőtől, mint egy bankigazgatótól.

Igazságos gazdaságpolitikát folytatunk, leszámolunk az állami korrupcióval, átlátható, kiszámítható viszonyokat teremtünk, összetartó társadalmat, ahol az 1 százalék többet fog beadni a közösbe, hogy a 99 százaléknak több jusson

- írta a bejegyzésében.

A főpolgármester a fideszes trolloknak és társaiknak azt javallotta, hogy tanulmányozzák azokat a számokat, melyek azt mutatják, hogy jelenleg az Orbán-kormány terheli meg leginkább adókkal és járulékokkal a minimálbért és tartja fenn Európa legmagasabb áfáját.

Egy ábrát is megosztott bejegyzésében, amelyen az látszik, hogy az Orbán-kormány adóztatja meg leginább a keveset keresőket.

A 24.hu cikke szerint a kormánysajtó azt követően kezdte naponta megírni, hogy a baloldal hatalomra kerülése után majd adót fog emelni, hogy a minap a Pénzügyminisztérium fideszes államtitkára, Tállai András a Magyar Nemzetben baloldali adóterrorról beszélt.

