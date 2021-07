Éjfélkor lejár a határidő, de még mindig nem tudni, ki osztja szét a Norvég Alap civil támogatásait

Hiába mennek a tárgyalások, még mindig nem derült ki, hogy mely kormánytól független civil szervezet oszthatja szét a Norvég Alap civileknek szánt támogatásait. Az Ökotárs is jelentkezett a posztra, korábban őket a kormány rendőrséggel és ellenőrzésekkel vegzálta.

A 24.hu cikke szerint még mindig nem hirdették ki, hogy melyik szervezet oszthatja ki a Norvég Alap támogatásait itthon. A norvég kormány azt állítja a lapnak, az elmúlt napokban ugyan tárgyaltak többször is a magyar kormánnyal, de csak a hét második felében lehet eredmény az ügyben.

A Miniszterelnökség nem válaszolt a lap megkeresésére.

A határidő azonban szerda éjfélkor lejár, addig kell kiválasztani, hogy melyik, a kormánytól független civil szervezet ossza szét a civileknek szánt támogatásokat.

Magyarország és Norvégia között tavaly december jött létre a megállapodás "az Európai Gazdasági térség országai és a Norvég Alapok" felhasználásáról. A cikk szerint a támogatási alapnak Magyarország a harmadik legnagyobb kedvezményezettje a 214,6 millió eurós összeggel (ami megközelítőleg 77 milliárd forint, plusz-mínusz az árfolyamingadozás), a támogatásokból azonban eddig egyetlen forint sem érkezett a magyar kormány civilekkel szembeni hadjárata miatt. A Fidesz-kormány ugyanis azt szerette volna, ha beleszólhat abba, hogy mely szervezetek kezelhessék a civileknek szánt pénzt, de a támogatók kikötötték, hogy a kormánytól független szervezetet kell kiválasztani.

A cikk szerint ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a norvég alapos pénzeknek "csak a töredéke, mintegy 10 százaléka civil vonatkozású, jelenleg is a Belügyminisztérium, az Emmi és az Innovációs és Technológiai Minisztérium több száz munkatársa várja sok hónapnyi előkészítő munka után, hogy végre" kiderüljön, elindulhatnak-e kifizetés, vagy sem.

A lap információi szerint van jelentkező több is a független támogatásosztó szervezet posztjára: az egyik az Ökotárs, akik ezt a munkát már végezték, de 2014-ben a választások után a kormány látványosan lerohanta őket rendőrségi és egyéb vegzálással – aztán kiderült, hogy minden rendben volt a támogatások elosztásával. Rajtuk kívül a Magyar Vöröskereszt is elismerte, hogy indult a pályázaton, a Magyar Hang korábban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot is megemlítette, mint lehetséges jelöltet, de ők a 24.hu kérdéseire nem válaszoltak. Rajtuk kívül még a szóbeszéd szerint egy NER-hez közeálló szervezet és egy nagy nemzetközi csoport is versenyben lehet.

A rendelkezésre álló összeget 2024 tavaszáig kell elkölteni, a tervek között zömmel felzárkóztatási programok vannak a cikk szerint.

