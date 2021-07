Már most sokan fúrják a Budapest-Varsó vasút-projektet, pedig sok előnnyel járna

Aggódva figyelik a Budapest környéki agglomerációk lakosai a Budapest–Varsó nagysebességű vasút terveit. Ugyan még a beruházás nagyon korai szakaszában áll a projekt, már most sok az ellenlábasa az extra gyors vonatoknak.

A HVG cikke szerint helyi lakosok aggódva figyelik, az érintett települések közül többen már jó előre jelezték is, hogy mi a bajuk a Budapest–Varsó nagysebességű vasút nyomvonalával. A várhatóan majd csak a következő évtizedben elkészülő beruházás megvalósíthatósági tanulmánytervének eredményeit a héten mutatták meg – egyelőre csak az érintetteknek.

Törökbálinton tavasszal már egy petíciót is indítottak, amiben azt követelik, hogy helyezzék át a nyomvonalat, ami “Törökbálint utolsó igazi zöldterületét”, a környékbeliek körében népszerű kirándulóhelyként is számon tartott Hosszúrétet fogja keresztülvágni, és jelentős hatással lesz az állattartással és növénytermesztéssel foglalkozó helyi családi gazdaságokra is.

A szomszédos Biatorbágyon is összefogást sürgetnek, legalábbis a várostól különálló, de hozzá tartozó külterületi Pecató településrészen élők. Mint Égő Ákos, a körülbelül 500 családból álló közösséget tájékoztató pecato.hu szerkesztője a hvg.hu-nak elmondta, bár megértik, hogy miért erre vezetik a pályát, tartanak tőle, hogy a gyorsvasút miatt odalesz a jelenleg csendes, jó mikroklímájú lakóhely nyugalma.

