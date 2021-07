Nyomozás indult a lehallgatási botrány miatt

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indított eljárást több feljelentés nyomán.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – több feljelentés nyomán – jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el az úgynevezett Pegasus-ügyben – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

A nyomozás feladata annak megállapítása, hogy történt-e és ha igen, milyen bűncselekmény – áll a Keresztes Imre főügyész által jegyzett közleményben.

Mint ismert, vasárnap derült ki a Direkt36 cikkéből, hogy egy nemzetközi újságírócsapat feltárta, hogy több államban is egy izraeli kémszoftvert használtak a kormányokkal szemben álló politikusok, ügyvédek, civilszervezetek, újságírók megfigyelésére. Magyarországon az eddig ismert információk szerint több újságírót, egy ellenzéki városvezetőt, egy médiatulajdonost, több ügyvédet hallgattak le ezzel a szoftverrel A gyártócég szerint a programot általában kormányzati szereplők szokták vásárolni, de ők is megválogatják, hogy kinek adják el. A magyar kormány egyelőre hivatalosan nem vallotta be, hogy ők, vagy valamelyik honi titkosszolgálat használná a szoftvert, de nagy a gyanú erre.

