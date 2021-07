Hatalmas tüntetés lesz szombaton a Hősök terén, Kásler Miklóst is várják

Az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is ott lesznek.

A most szombaton tartott demonstráción a Hallgatói Szakszervezet és a pedagógusok is jelezték, hogy ott lesznek. A tüntetést a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) kezdeményezte, melyre azt várják, hogy elmegy Kásler Miklós miniszter, illetve Jenei Zoltán, az Országos Kórházi Főigazgatóság elnöke is.

A döntéshozók nem hallgattak meg bennünket a tárgyalóasztalnál, ezért a Hősök teréről kell üzennünk a fizikai és lelki terheinkről és a felelősségteljes munkánk alulfinanszírozottságáról

– mondta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke az Indexnek. Kiemelte azt is, hogy időszerű felülvizsgálni a szakdolgozók helyzetét, ugyanis véleménye szerint a magyar egészségügy nem bírja el, hogy további dolgozók távozzanak a szakmából.

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) szerdán levélben biztosította támogatásáról az egészségügyi szervezetet, amely kiemelte, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy a Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény a szakmai szervezetek tiltakozása ellenére került elfogadásra.

Arra még nem érkezett válasz, hogy Kásler Miklós emberi erőforrás miniszer tiszteletét teszi-e az eseményen. A tüntetés szombaton 10 órakor kezdődik.

