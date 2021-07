Varga Judit végre talált valakit nyugaton, aki egyetért a homofób törvénnyel – „Lám-lám, vannak még, akik a józan ész talaján állnak”

Nagyon vágyhatott már a pozitív visszacsatolásra az igazságügyi miniszter, mert kitörő örömmel fogadta Peter Gauweiler, a bajor Keresztényszociális Unió politikusának véleménycikkét.



– kezdi legújabb posztják Varga Judit.

Mióta a magyar parlament elfogadta a homofób változtatásokkal teletűzdelt pedofiltörvényt, nem igazán lehetett olyan véleményeket hallani nyugatról, amelyek támogatták volna az ötletet. Épp ellenkezőleg: több politikus és közéleti szereplő nyíltan elítélte az LMBTQ társadalom ilyen jellegű kirekesztését. Az igazságügyi miniszterünk azonban most talált valakit, aki végre egyetért a törvénnyel, és rögtön meg is ragadta az alkalmat, hogy üdvözölje a véleménycikket.

A Magyarország ellen indított folyamatos és nemtelen támadások közepette felüdítő olyan véleményeket olvasni, amelyek hazánknak igazat adva mutatják be egy-egy tagállam vagy intézmény politikusainak képmutató magatartását

– írja. Majd arról is szót ejt, hogy pontosan milyen véleményről van szó:

Ezúttal Peter Gauweiler, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa világított rá véleménycikkében arra, hogy az Európai Unió, amely korábban a vita termékeny talaja volt, mára már csak az egyféle irányban gondolkodókat tűri meg és kirekeszti azokat, akik másképp gondolkodnak bizonyos kérdéseket illetően.

Gauweiler cikkében kiemeli, hogy a szülők gyermekeik szexuális nevelése iránti elsődleges joga a német belső jogban is elvitathatatlan. Erről persze „megfeledkezik” a liberális sajtó, ahogyan arról is, hogy a vita tárgyát képező szülői jog és szexuális nevelés közötti összefüggést Németországban is egyértelműen szabályozzák