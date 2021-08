Luxusjachtot és magánrepülőt vett a maláj üzletember, miután lélegeztetőgépeket adott el a magyar kormánynak

Vinod Sekhar, a maláj üzletember még tavaly tavasszal, a koronavírus-válság elején adott el 6258 lélegeztetőgépet a magyar kormánynak, kiemelkedően magas áron – írja a 444.hu.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Vinod Sekhar Kínából szerezte be a gépeket, és ő volt a magyar kormány legnagyobb üzleti partnere ezen a téren. A momentumos Tompos Márton videójából kiderül, hogy a férfi a magyar kormánnyal megkötött üzlet után, a járványválság kellős közepén vett egy magánrepülőt és egy luxusjachtot – írja a 444.hu.

Az összesen több mint 300 milliárd forintot meghaladó magyar lélegeztetőgép-beszerzés több furcsa tétele közül a legfeltűnőbb éppen az volt, amit Sekharral kötöttek.

Annak ellenére ugyanis, hogy a magyar kormány végig azzal kérkedett, hogy milyen jó kapcsolatokat ápol Kínával, és ennek köszönhetően tudott vásárolni a koronavírus elleni küzdelemhez szükséges eszközöket a legnehezebb időkben, 6 258 darab kínai lélegeztetőt nem közvetlenül Kínából vett, hanem a maláj közvetítőn keresztül.

Orbán Viktor egyébként a közrádióban tavaly áprilisban azt mondta, hogy a legrosszabb esetben 7500-8000 intenzív kórházi ágy és lélegeztetőkészülék kellhet. Vagyis szükség volt még 5 500-6 000 darabra.

Ehhez képest összesen 16 863 darabot vásároltunk, ebből 6 258-at a maláj cégtől. De úgy, hogy hiába ez volt a legnagyobb tétel, a maláj szerződés volt anyagilag a legrosszabb. A piaci logikát a feje tetejére állítva a legnagyobb tételért fizettük a legmagasabb átlagárat. A céggel kötött teljes üzlet 559,6 millió dollár, vagyis 178 milliárd forint volt.

A momentumos Tompos Márton járt utána annak – vélhetően nem függetlenül, hogy indul az előválasztáson, de a történet szempontjából ez most mindegy –, hogy hol landolt ez a pénz. Ő erős szavakkal szélhámosnak nevezte a GR Technolgies mögött álló Vinod Sekhart. A malajziai üzletembernek kétségtelenül voltak feltűnő ügyei, perelte őt már Bruce Willis is többek között.

Vinod Sekharnak a magyar kormánnyal lélegeztetőgépekre kötött szerződése egyébként nemrégi Malajziában is téma volt, részletesen megírták a magyar lélegeztetőbeszerzést, és a maláj üzletember részét is ebben, megszólaltatták Ligeti Miklóst is, a Transparency International Magyarországtól.

Vinod Sekhar is megszólalt az ügyben, állítása szerint korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, de magyar érdekeltségei miatt végül belement. Elmondása szerint az üzlettel minden nyíltan ment, ő leszállította a kínai lélegeztetőket a logisztikai nehézségek ellenére. Valóban keresett rajta pénzt, de ez normális, hiszen emberek idejüket és energiájukat szánták az üzletre, amit meg kell fizetni.

Szerinte többen azt mondják, hogy kétmilliárd maláj ringgit haszna volt, de ezt hülyeségnek nevezte. Miután egy ringgit 70 forint körül van, ez inkább a szerződés teljes összege lehetett. A haszna azért így is tetemes lehetett, mert tavaly májusban vett egy korábban 19,3 millió dollárt gazdát cserélt luxusjachtot és egy Bombardier BD-700-1A10 magánrepülőt, aminek a pontos értékét nehéz megbecsülni. Persze lehet, hogy a járvány idején máshonnan is dőlt a pénz a cégeihez, de biztosan nem egészségügyi eszközök beszerzéséből, mert ezt az üzletágat – mint mondta – nem tudta megszeretni, csak a magyar kormánnyal üzletelt.

Forrás: 444.hu

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd