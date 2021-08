Meredeken emelkedik a fertőzöttek száma – újra van halálos áldozata a járványnak.

Meghalt egy beteg, és újabb 104 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 668 993 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 498 222-en a második adag vakcinát is megkapták.



Fotó: Pixabay

A kormányzati portálon azt írták:

Kórházban 83 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 14 326.

Hatósági házi karanténban 1085-en vannak, a mintavételek száma 6 423 992.

Közölték:

a koronavírus delta variánsa több európai országban és már Magyarországon is terjed. Hozzátették: a delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg.