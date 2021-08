Komoly "belharc és cicaharc" zajlik Matolcsy György és Varga Mihály között

Burány Sándor szerint egyrészt cicaharc, másrészt helyezkedés zajlik a kormányzati oldalon, mivel Varga Mihály pozíciójára többeknek fáj a foga – írja az atv.

Matolcsy György jegybankelnök szerint hiba a Pénzügyminisztériumra bízni a gazdaságpolitikát. Magyarországnak nagyon sokba került, hogy eddig elmaradt a versenyképességi fordulat, és ha továbbra is elmarad, az a felzárkózásunkba kerül. Burány Sándor országgyűlési képviselő (Párbeszéd), egykori pénzügyminisztériumi államtitkár szerint belharc és cicaharc zajlik Matolcsy György és Varga Mihály között, amit tetéz, Matolcsy György mellett az Állami Számvevőszék elnöke, a volt fideszes országgyűlési képviselő, Domokos László is beszállt a „harcba”. Burány szerint a belső nagyotmondó versenyben Matolcsy György vezet, de Domokos László is meredek „mondással” szállt be a küzdelembe be.

Ez utóbbi kapcsán Burány Sándor a Spirit FM Aktuál című műsorában arra hívta fel a figyelmet az ÁSZ elnöke nemrég előállt azzal az ötlettel, miszerint ő annak a híve, hogy Magyarországon sikerüljön eljutni odáig, hogy egy forint személyi jövedelemadót se kelljen fizetni.

A Párbeszéd politikusa ezt képtelen ötletnek nevezte, de szerinte – az általa hiperaktívnak tartott – Matolcsy és Domokos László mostani nyilatkozatai azt sugallják, hogy bejelentkeztek Varga Mihály pénzügyminiszter pozíciójára. Burány azt is sajnálatosnak tartja, hogy Matolcsy György és Varga Mihály mintha egymás ellen dolgozna.

A jegybank kamatemeléssel próbálja mérsékelni az inflációt, a Pénzügyminisztérium pedig pénzesővel pörgeti azt.

Forrás: atv