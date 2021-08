A Mi Hazánk szerint Gyurcsányék a felelősek az afgán helyzet miatt

A Mi Hazánk Mozgalom pénteki Facebook-posztja a tálibok hatalomátvétele mögött a Gyurcsány-kormányt sejti, de Orbánékat is felelősnek kiáltja ki.



Csúfos kudarcot vallott az amerikaiak demokráciaexportja Afganisztánban, és annak kudarca a Gyurcsány- és Orbán-kormányok lelkén is szárad Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint. Novák szerint az afgánok győzelme annak is betudható, hogy „a kollaboráns magyar politikusok” magyarok fegyvereket adományoztak az elmúlt húsz évben az afgán kormányerőknek – írja a 168.hu szerint.

Az afgán katonák kiképzésével kudarcot vallott a Magyar Honvédség, mely be kellene fejezze az idegen megszállásokban való részvételét, az arra költött százmilliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai lő- és hadgyakorlatokat, jobb kiképzést biztosítva honvédjeinknek

– írja a posztban, amelyet azzal kezd, hogy „AZ ORBÁN- ÉS GYURCSÁNY-KORMÁNYOK KÖZÖS FELELŐSSÉGE A MAGYAR FEGYVEREK TÁLIB KEZEKBE JUTTATÁSA”.

Itt az ideje a magyar kormánynak is elszámolnia az elképesztő afganisztáni költségekkel, miután az elmúlt évtizedekben hazánknak is az volt a legjelentősebb külföldi katonai akciója (...), ezért a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési írásbeli kérdést nyújt be a honvédelmi miniszterhez

– áll az írásban.

