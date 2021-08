Leállt kormány a Fudan kínai egyetem fővárosi campusával?

Egyelőre nem látszik semmilyen mozgás a kínai Fudan Egyetem budapesti campusának előkészítése körül, a kiszemelt területen még egy kapavágás sem történt. Egyelőre csak egy homályos célú cég mozgolódik, de ők sem nagyon.

Nem halad a Fudan kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítése a tervek ellenére – olvasható a hvg.hu cikkében. A lap szerint hiába írt már elő feladatokat magának a kormány – miután június 15-én elfogadtak egy törvényt a beruházásról – , az elmúlt időszakban nem történt előrelépés az ügyben. A kiszemelt helyszínen, a Diákváros területén egy kapavágás sem történt egyelőre.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Budapest Diákváros – Nagyvásártelep és környezete nemzetközi építészeti tervpályázat eredményhirdetésén Budapesten, a Nagyvásártelepen 2021. április 27-én. A déli városkapu komplex fejlesztése alkalmas lesz a diákváros és a Fudan Egyetem befogadására is, vagyis az újonnan létesülő felsőoktatási intézmény nem vesz el területet a diákvárostól – jelentette ki Palkovics László.

Fotó, címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd

A cikk szerint ennek nem az az oka, hogy a beruházás miatt kirobbant tiltakozások hatására a kormány belengetett egy 2023-as népszavazást – sokkal inkább az állhat a héttérben, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által létrehozandó projektcéget még nem jegyezték be a cégbíróságon, de a kormány sem hozta még létre a vagyonkezelő alapítványt. (Egyébként a kormány már 2018-ban elkezdte tervezgetni a projektet, mivel ezen év végén államközi szerződést írtak alá Kínával a Fudan egyetem magyarországi tevékenységéről.)

A hvg.hu cikke szerint van azonban egy rejtélyes kisvállalat, a Fudan Magyarország Kft., amelyet 3 millió forintos törzstőkével alapítottak meg, és bár főtevékenységként a felsőoktatást jelölte meg, a lap szerint valószínűsíthetően lobbitevékenységet folytat. Ez a vállalkozás az áprilisban a magyar kormány és a kínai egyetem között megkötött stratégiai megállapodásban is szerepelt, képviselőjük Palkovics László miniszter és Xu Ningsheng, a Fudan Egyetem elnöke mellett aláírta a dokumentumot.

"A Fudan Magyarország Kft. részéről a megállapodás aláírója Jin Li “elnökhelyettes” volt. Ő ilyen tisztséget nem a magyar cégben, hanem a Fudan Egyetemen tölt be. A magyar kft. cégjegyzésre jogosult tagja sem ő, hanem az ügyvezető igazgató. Jin Li-nek úgy van csak köze a kft.-hez, hogy annak egyedüli tulajdonosa a kínai Jiwu Research kutatóintézet, amit a Fudan Egyetem tavaly nyáron alapított"

- olvasható a cikkben, amely szerint a kulcsszereplő az ügyben a cég ügyvezetőjének, a Fudanon végzett Niu Shan-nak a férje, akit Horváth Leventének hívnak.

Horváth Levente

Fotó: YouTube/Bölcs Vár/videórészlet

Horváth ugyancsak a kínai Fudanon végzett, sanghaji főkonzul is volt és Matolcsy György jegybankelnök főtanácsadójaként is tevékenykedett. Ő ugyanis már 2017-ben, egy Fudan Egyetemről érkezett delegáció látogatása kapcsán elkezdte egyengetni a cikk szerint, hogy itthon is legyen a kínai egyetemnek campusa. Horváthnak ahhoz is köze volt, hogy 2019-ben a Fudan és a Corvinus közös képzést indítson – azóta egyébként ő a corvinuson megalakult Eurázsia Központ igazgatója. 2019. október 31-én pedig ott ült Orbán Viktor miniszterelnök balján, mikor a kormányfő a Fudan Egyetem elnökével beszélt a budapesti campus lehetőségéről. Tavaly pedig egy videóban arról beszélt, hogy a Fudan budapesti campusa 2024-ben már megnyílhat.

A hvg.hu szeretett volna többet megtudni ennek a rejtélyes cégnek a tevékenységéről, ezért megkeresték az Innovációs és Technológiai Minisztériumot és a cégvezetőt is. Utóbbitól 50 nap alatt nem jött válasz.

A szaktárcától viszont jött, amiben leírták, hogy a cég

"a kampuszfejlesztés támogatójaként a jövőben képzési akkreditációs folyamatokban, magyar egyetemekkel, kutatóintézetetekkel közös együttműködések előmozdításában nyújthat segítséget a Fudan Hungary Egyetemnek”.

A lap arra is rákérdezett az ITM-nél, hogy a társaság képviselői hozzáférnek-e döntés-előkészítő anyaghoz, vagy más, titkosított információkat tartalmazó nemzeti minősített adathoz. Azt a választ adta az ITM, hogy egyikhez sem férnek hozzá a cég képviselői.

Forrás: hvg.hu