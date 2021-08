Aki elektronikusan regisztrált a koronavírus elleni vakcinára, most örülhet: Orbán Viktor e-mailben keresni meg.

A miniszterelnök ebben úgy fogalmazott, a magyar emberek az elmúlt másfél évben sikerrel vették fel a harcot a koronavírus-járvánnyal – írja a 24.hu.

Hozzátette, a magyar kormány ezért felkészítette Magyarországot a negyedik hullámra.

A sikeres vakcinabeszerzéseknek köszönhetően Magyarországon mindenkit be tudunk oltani, aki kéri az oltást. Azokat az időseket, akik eddig nem oltatták be magukat, külön felkeresik a háziorvosok, a diákoknak pedig az iskolákban is elérhetővé tesszük az oltást. Ezzel párhuzamosan lehetővé tettük a harmadik oltás felvételét minden honfitársunk számára