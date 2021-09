"Az ördög ügyvédje": Feltárom majd az Orbán-klán törvénytelen pénzmosásait, a külföldi bankszámláik titkait – továbbra is kitart az állítása mellett

Ahogy arról korábban beszámoltunk Az ördög ügyvédje Facebook-oldal igen csak aktív lett, féléves kihagyás után posztoltak újra, a bejegyzésben egy bohóc emojival kísérve csupán az állt: "Fidesz-csicska Polt Péter, nem talált!", és Dániel Péter is megkapta a magáét, aki nem rég Az ördög ügyvédjének vallotta magát.



Fotó: Facebook / Dr. Dániel Péter

Dániel Péter közösségi oldalán posztolt állítása szerint "krimikbe illő szökéséről és az elmúlt évek történetéről".

Sikeresen el tudtam menekülni az orbáni diktatúra elől

- olvasható az általa megosztott oldalon, majd azzal folytatja:

A választások előtt kevéssel fogjuk nyilvánosságra hozni a legkeményebb fideszes balhékat és korrupciós ügyeket. Részletesen feltárom majd az Orbán-klán törvénytelen pénzmosásait, a külföldi bankszámláik titkait.

Azzal indokolja, hogy azért nem teszi meg most, hogy ne legyen idejük védekezni. Arról is ír, hogy 8 éve Izraelben él, ott is sikeres jogi vizsgát tett még 2016 augusztusában. Jelenleg is bejegyzett jogtanácsosként dolgozik. Az aliya után egy ideig önkéntes is volt az Izraeli hadseregnél, az “erős szikla” hadművelet alatt.

Aztán 2017 nyarán kénytelen voltam visszatérni Magyarországra az Édesanyám súlyos betegsége miatt. Már a repülőtéren letartóztatott a TEK és 12 órán keresztül hallgattak ki a Teve utcai rendőrkapitányság és a Belgrád rakparti nyomozó ügyészség épületében.

Állítása szerint meg akarták törni, de ez nem sikerült és az Izraeli Nagykövetség nyomására szabadon engedték.

Ezután egy darabig nem zaklattak és én a rákos Édesanyám mellett lehettem, ápolhattam. De aztán novemberben ismét le akartak tartóztatni. Volt, hogy egy beépített, dupla falú szekrényben bujkáltam, volt, hogy autók csomagtartójában közlekedtem. Végül Édesanyám halála után Bécsen keresztül menekültem vissza Izraelbe.

- tette hozzá, majd ezzel zárta sorait:

A Schwechati repülőtéren egy izraeli légi marsall is segített, hogy ne tudjanak letartóztatni. Szerencsére csak izraeli igazolványok voltak nálam és ezért az osztrák határőrök elengedtek. Azóta, 2018. július 1. óta Izraelben élek, de a jogos harcot innen is folytatom a korrupt orbáni diktatúra és az aljas, gátlástalan, fideszes maffia ellen. Dióhéjban ennyi. Shalom!

Arról nincs tudomásunk, hogy Dr. Dániel Péter állításainak mennyi igazságtartalma van.

Forrás: Facebook, olkt.net

Címlapkép: Facebook / Dr. Dániel Péter