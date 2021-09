Megelőzhető lett volna a családi vérengzés Dunakeszin – Erre készült az áldozat

Mint kiderült, a dunakeszi áldozat épp távoltartást akart kérni volt párja ellen.



Nemrég pisztolyt vett és korábban kisfia megölésével is fenyegetőzött az férfi, aki vasárnap kiirtotta a családját Dunakeszin, erről írt a blikk.hu, a borsonline.hu, és erről számolt be az RTL Híradó is.

Az 54 éves férfi vasárnap este lőtte agyon volt társát, 7 éves közös gyereküket, a nő édesanyját, majd magával is végzett, mielőtt a rendőrök odaértek volna a helyszínre. Az apa és az anya egy ideje már külön éltek, az utolsó napot a kisfiú az apjával töltötte, láthatáson – írja a telex.hu.

Mostanra kiderült, hogy a 40 éves nő munkatársainak beszélt arról, hogy a volt párja fenyegeti őt és a családját, ezért néhány hónapja kisfiával Dunakeszire, a nagymamához költöztek, mert ott nagyobb biztonságban érezték magukat. A ház ugyanis be volt kötve egy biztonsági céghez.

Az asszony a múlt héten járt ügyvédnél, hogy megtudja, milyen jogi lehetőségei vannak, hogy távoltartást kérjen volt párja ellen, de már nem tudta beadni az ehhez szükséges kérelmet.

Forrás: telex.hu

