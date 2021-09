Jégeső, heves zivatar csaphat le országszerte – kiadták a veszélyjelzést

Érkezik a hidegfront, ennek hatására, nagyobb eséllyel a délnyugati, nyugati megyékben alakulhat ki zápor, zivatar.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejlezése szerint csütörtökön a déli, délutáni óráktól elsősorban a Dunántúl nyugati, északnyugati részén alakulhat ki zivatar, de kisebb valószínűséggel a keleti országrészben is előfordulhatnak.

Főként az Alpokalján az intenzívebb zivatarokhoz felhőszakadás, apró szemű jégeső és esetleg viharos (60-70 km/h feletti) széllökés is társulhat. Este egy hidegfront érkezik, amely hatására az eső és zápor mellett zivatartevékenység is várható. A front kelet felé vonulásával északnyugaton fokozatosan stabilizálódni kezd a légkör és a csapadéktevékenység is áthelyeződik a keleti területekre.

A meteorológiai szolgálat csütörtökre elsőfokú (citromsárga) veszélyjelzést adott ki az összes megyére a zivatarveszély miatt.

Pénteken napközben már főleg az Alföldön és a délnyugati megyékben fordulhat elő zivatar, amelyek még a szombatra virradó éjszaka is kitarthatnak kiemelten az északkeleti harmadban.

