Orbán legidősebb lánya családostul Spanyolországba költözött

Elsőre hihetetlennek tűnő információ birtokába jutott a Blikk: a miniszterelnök, Orbán Viktor legidősebb lánya és családja elköltözött Magyarországról és egy európai tengerparti városban, a spanyolországi Marbellán telepedett le.

Orbán Ráhel, a férje, Tiborcz István és három gyermekük, Alíz, Adél és Bertalan a hangulatos dél-spanyol településen élnek, ahol családias apartmanok és andalúz stílusban épített házak sorakoznak.

Az intézmény honlapja szerint 3 éves kortól fogadják itt a gyerekeket és két nyelven (angolul és spanyolul) zajlik a magas szintű oktatás. A bilvárlap szerette volna a miniszterelnök környezetéből is információkhoz jutni, ám ott nem jártak sikerrel.

De hogy mindez igaz, azt bizonyítja Orbán Ráhel Instagram-bejegyzése:

Hello, Spanyolország! Hello új kihívás! Nagyon izgatottak vagyunk, mert a családunk új élmény elé néz és egy csodálatos helyen kezdhették a gyerekek a tanévet. Az elmúlt 15 évben volt szerencsém rengeteg tapasztalatot gyűjteni külföldön, most a gyermekeimen a sor. Új kultúrát, új nyelvet, új embereket ismerhetnek meg és már most imádják az iskolát.