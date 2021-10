A legtöbb élelmiszer durván megdrágult, de a sertéshús igen alacsony áron stagnál – írja a hvg.hu.

A hvg.hu cikke szerint igen nehéz időt élnek a sertéstenyésztők, elsősorban a kisebb gazdaságok szenvednek. Drága takarmánnyal etetik a disznókat, de a sertéshúst így is csak alacsony áron tudják eladni.

Mi lehet az oka?

A fő ok, az olcsó, európai túlknálat. A sertésárakat ráadásul Kína rángatja az európai piacon keresztül: első körben az ott tomboló afrikai sertéspestis miatti termékhiány vitte az egekig az árakat. A visszatelepítéseknek köszönhetően viszont most már a távol-keleti országban csökkent a kereslet, ami Európában túlkínálatot generált, letörve az árakat. De a takarmánynövének ára is megugrott, ahogyan helyreállt a helyzet Kínában, hiszen akkor az ország felvásárolta az ilyen temrények nagy részét.

Jön a segítség

Az agrártárca pénteken bejelentette, hogy negyedével megnövelik a szektor támogatási keretét, a kifizetéseket is előbbre hozzák, és kamatmentes hitelhez is hozzájuthatnak az érintettek. Így az ágazatba visszakerülhet az eddig elbukott pénz egy része, és a csődtől is többen megmenekülhetnek. Ettől függetlenül nem változnak meg azonnal a katasztrofális piaci trendek, ugyanis az olcsón áruló multikra nehéz nyomást gyakorolni.

A NAK másban is lát megoldást: még szeptember elején közleményében a németekkel példálóztak. Ott a REWE csoport, amelynek a Penny Market is tagja, bejelentette, hogy az ottani termelők érdekében a polcokra 95 százalékban német húst fognak kitenni. A kamarai elnök szerint Magyarországon is követhetnék a kereskedők a német példát. A multik azonban nem aprózzák el a beszerzéseket, régiós szinten kötik üzleteiket, ahol a hazai kínálati piacnál olcsóbb lehetőségek is adódnak.

A helyzet tehát siralmas a sertésszektor oldaláról nézve, a pluszköltségeket mégsem háríthatják a vevőkre, pláne, mivel a régiós piacon hozzájutnak az olcsóbb termékekhez is. Ez viszont idővel azt eredményezheti, hogy sok hazai termelő kiesik a piacról.

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége azt mondja: nincs eszköze arra, hogy a felvásárlási árakat befolyásolja. A szervezet elnöke, Zászlós Tibor így nyilatkozott:

A sertéstartók sajnos már többször átéltek súlyos piaci válságot és próbálnak most is a végsőkig kitartani, annak ellenére, hogy jelenleg veszteséges a tevékenységük.

