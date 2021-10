Eugénia hercegnő férje, Jack Brooksbank olyasmit árult el, ami valószínűleg titok volt.

Többen is úgy tartják, hogy a brit királyi család otthona alatt egy titkos alagútrendszer rejlik, melynek folyosói különböző célt szolgálhatnak. Van köztük menekülőút, de olyan alagút is, ami London fontos részeivel kötik össze a palotát. Eddig erről csak találgatások folyhattak, de Eugénia hercegnő férje, most egyételművé tette, hogy valóban létezik a rendszer, Brooksbank egy konkrét vonalat is megjelölt.

Az út, amiről beszélt a Szent Jakab-palota alatt épült, és egy ötcsillagos szálloda bárjába vezet. Első hallásra mindez talán valószínűtlennek tűnhet, a Dukes Hotel azonban valóban ugyanazon a birtokon van, mint az Egyesült Királyság legfelsőbb királyi palotája, ami a 16. században épült. Az említett bárban egyébként nem is aprózzák el az italokat, egy Martini például 17 fontot, azaz több mint hétezer magyar forintot kóstál – írja az index.hu a Mirror cikke alapján.

Van egy út a Dukes Bárba a Szent Jakab-palotából. Én még nem használtam, de szívesen kipróbálnám

– mondta Brooksbank. Ennek az elszólásnak valószínűleg nem örül a család, de jelenleg van ennél nagyobb gondjuk is. Az egyik Harry és Meghan körül még mindig fennálló botrány, a másik pedig András herceg, II. Erzsébet fia, akit szexuális erőszakkal vádolnak.

