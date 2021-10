Becsületsértés miatt ítélték el Donáth László lelkészt, a szexuális zaklatás vádja alól felmentették

600 ezer forintnyi büntetést kapott a volt szocialista parlamenti képviselő, evangélikus lelkész, ám az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, így az ítélet még nem jogerős.

Enyhítette a II-III. kerületi bíróság a szexuális zaklatással és könnyű testi sértéssel vádolt Donáth László egykori szocialista országgyűlési képviselő ellen hozott korábbi végzést – számolt be a mandiner.hu nyomán a 444 az esetről.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint az evangélikus lelkésznek 600 ezer forint büntetést kell fizetnie becsületsértés miatt, ezt Donáth tudomásul is vette, ám az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, ezért az ítélet még nem jogerős.

Donáthot a Gaudipolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház alkalmazottja jelentette fel, mert állítása szerint 2019 júniusában a férfi bántalmazta őt. Az alkalmazott többek közt azt állította, hogy a lelkész nekitámadt és fojtogatni kezdte, mert szerinte rossz helyre tette a takarítókocsit. A vádban az is szerepelt még, hogy a férfi többször szexuálisan is közeledett a nőhöz, akinek ajánlatokat tett és akit fogdosott is.

A bíróság a cikk szerint februárban bűnösnek találta Donáthot aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés miatt, és másfél év börtönbüntetésre ítélte két év próbaidőre felfüggesztve. Donáth az ítéletet nem fogadta el, a vádakat tagadta és tárgyalást kért, a szeptemberi meghallgatáson végül annyit bevallott, hogy valóban ingerülten közeledett az alkalmazotthoz és fenyegetően és durván beszélt vele, de a testi sértés és a szexuális zaklatás vádját visszautasította.

Az eredeti végzésen a bíróság első fokú ítélete enyhített, Donáthot csak becsületsértésben találták bűnösnek, szeméremsértés miatt nem, azt a büntetőeljárást meg is szüntették. A bíróság azt bizonyítottnak találta, hogy a lelkész megszorította a nő nyakát, de "mivel azt nem bizonyította semmi, hogy a nő sérülései ebből a szorongatásból származtak, csak becsületsértést állapított meg a bíróság" – áll a cikkben.

Forrás: 444.hu, mandiner.hu