Megállapodott az ellenzék! Több kérdésben is született döntés az előválasztás második fordulójáról

Az OEVB közleménye szerint a második fordulóba továbbjutó miniszterelnök-jelöltek közül két jelölt részéről felmerült az igény, hogy egy sorban szerepeljenek a szavazólapon. Az OEVB hétfő este ezt a javaslatot elutasította. A Pártelnökök Értekezlete megállapodott abban, hogy az előválasztás második fordulójának biztonságos megvalósítása érdekében fenntartja az OEVB döntését.

Fotó: Közös Alap

Amennyiben a visszalépési határidőig, azaz október 9. 12.00 óráig valamelyik miniszterelnök-jelölt visszalépne, akkor a jelölt nevét a sátrakban fekete alkoholos filccel fogják lehúzni a szavazólapról a szavazóbiztosok.

Későbbi visszalépés esetén a jelölt neve rajta marad a szavazólapon, ahogyan ez az első forduló esetében is történt Zuglóban.

A Pártelnökök Értekezlete deklarálta, hogy a második forduló lebonyolítása követi az első fordulóban kialakított rendet, attól csak kivételesen indokolt esetben térhet el. Az online szavazás során a választók videós azonosítása ismét szükséges lesz, de az adataikat nem kell ismételten megadni, azaz nem kell újra regisztrálniuk. A videós azonosításhoz szükséges operátori létszám biztosítása mellett valamennyi párt hitet tett.

A pártok megállapodtak a második forduló költségvetéséről és az egyes pártokra jutó költségekről is. Az ellenzéki pártok költséghatékonyságra törekednek továbbra is, a lehető legalacsonyabb költség mellett a lehető legmagasabb részvétel elérése a cél. Az ellenzéki pártok ezért nagyrészt az első forduló infrastruktúrájára építkeznek, és döntően önkéntesekkel valósítják meg a második fordulót is.

Forrás: 24.hu