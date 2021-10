Blikk: egy 15 éves fiút ütött meg az Újpest biztonsági őre

A Fehérvár elleni meccsen a láthatósági mellényt nem viselő őr ütött meg egy szurkoló fiatalt úgy, hogy erre semmi oka sem volt a szemtanúk szerint.

A Blikk cikke szerint az Újpest egyik biztonsági őre a Székesfehérvár elleni bajnoki mérkőzés közben megütött egy szurkolót, aki a lap információi szerint mindössze 15 éves lehetett, az őr jócskán visszaélt az erő- és hatalomfölényével.

A láthatósági mellényt nem viselő őrnek a szemtanúk szerint semmi oka nem volt az ütésre, nem önvédelemből cselekedett.

Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő a lapnak elmondta, abból kerekedett a probléma, hogy a biztonsági őrök jelezték a szurkolók egy fiatal csoportjának, hogy "mától fogva nem lehet a tribünön állni". Emiatt durva szóváltás alakult ki a két csoport között, az őrök elkezdték a fiúkat kifelé tessékelni, de az is elhangzott, hogy aki nem hajlandó leülni, annak el kell hagynia a stadiont.

(...) Aztán, amikor már elcsendesedett volna a helyzet, egyikük, tőlem két méterre, arcon ütött egy 15 éves fiút. Erőfölényben volt, ráadásul nem önvédelemből tette, hanem megtorló jellegű erőfitogtatásnak tűnt. Felháborító, ami történt!

- mondta el a lapnak az önkormányzati képviselő, aki videót is készített az esetről, rendőrségi feljelentést is tett, de az ügy kivizsgálását kérte Varju László újpesti országgyűlési képviselőtől és Déri Tibor polgármestertől is. Varju jelezte, hogy több információra van szüksége, mielőtt nyilatkozatot tenne, a polgármester pedig azt válaszolta a Blikk megkeresésére, hogy a vizsgálat nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe.

Egyelőre még a rendőrségtől sem kaptak választ, és a klub sem kommentálta még az esetet, pedig elmondások szerint a láthatósági mellény nélküli biztonsági őrt a kollégáinak kellett lefogniuk.

