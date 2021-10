Karácsony: "Az elszámoltatás nem kommunikációs trükk, kemény jogi munka" – nyomoz a rendőrség a csillaghegyi fürdő ügyében

Karácsony Gergely közösségi oldalán számolt be arról, hogy újabb, az előző városvezetéshez kapcsolódó ügyet vizsgál a rendőrség. Bejegyzése szerint, nyomozás indult a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő kialakítása miatt.



Az elszámoltatás nem kommunikációs trükk, kemény jogi munka

- írja bejegyzésében.

Karácsony azt is hozzátette, hogy több ügyben is feljelentést tettek az elmúlt két évben, amelyeket jelenleg is vizsgál a rendőrség. Megjegyezte,

nincs könnyű dolguk, hiszen ismertek a magyar igazságszolgáltatás viszonyai, a Kúria könnyebben szemet huny a fideszes ügyletek felett, ezért teszünk meg mindent, hogy olyan jogi anyagok szülessenek, amelyek még Polt Péter asztaláról sem potyoghatnak le

- tette hozzá.

csak a szokásos: haveri vállalkozás végzett felújítási munkálatokat sokkal több pénzért, mint amennyi a szerződésben szerepelt, olyan alvállalkozókat fizettek ki, akik végül nem végeztek munkát.

- fogalmazta meg Karácsony.

Forrás: Facebook

