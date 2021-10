Eljárás indul Magyarország ellen az Aegon-ügy miatt

A HVG.hu számolt be arról, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indít Magyarország ellen, mert felvetődik a gyanú, hogy a kormány jogszerűtlenül vétózta meg az Aegon biztosító osztrák felvásárlását.



Fotó: aegon.hu

2021. március 29-én jelentették be, hogy az az Aegon Magyarország a jövőben a régió legnagyobb biztosítótársasága, a bécsi központtal működő Vienna Insurance Group (VIG) tagjaként működik tovább.

Az üzletet azonban a Belügyminisztérium megakadályozta, mégpedig a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendeletre hivatkozva:

A HVG szerint a háttérben viszont valószínűbb, hogy az állhat:

Mészáros Lőrinc a biztosítási piacon is elkezdett terjeszkedni, és a kormány célja az volt, hogy a holland Aegon magyarországi része is „nemzeti” kézbe kerüljön. Orbán Viktor állítólag osztrák és holland diplomáciai körökből is kapott telefonokat, hogy ne tegyenek keresztbe az üzletnek.