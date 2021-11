A virológus szerint is reális lehet a negyedik oltás felvétele.

Mivel most már itthon is felfutóban van a koronavírus-járvány negyedik hulláma, egyre több szakértő beszél az oltás felvételének fontosságáról. Eddig még csak a harmadik, emlékeztető oltás volt terítéken, most viszont már egyre többen emlegetik a negyediket is. Köztük van Falus András immunológus, akinek a véleményéről itt írtunk, illetve Rusvai Miklós virológus is.

Előbb-utóbb mindenképpen reális lehet a negyedik oltás. Én csak akkor fogok felvenni egy esetleges negyediket, addig oltatom be magam fél évente, míg egyszer meg nem fertőződöm

– nyilatkozta a blikk.hu-nak a szakértő. Emellett arról is beszélt, hogy még a három oltás sem jelent teljes védelmet a megfertőződés ellen, azért fontos mégis felvenni, mert az oltottak sokkal enyhébb tüneteket produkálhatnak betegen.

