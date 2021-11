Nigériába is jár a BKK az átírt menetrend szerint – a közlekedési cég megteszi a szükséges jogi lépéseket

Valaki nagyon tréfás kedvében többször átcserélte már a BKK több, a megállókban kifüggesztett menetrendi táblázatát, a cég azonban nagyon nem örül ennek.

A Telex cikke szerint valaki tréfából cserégeti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megállókba kihelyezett menetrnedi táblázatait másfajta, vicces menetrendekre.

Fotó: Facebook/Omnibusz

Az egyik ilyenről az Omnibusz buszos szakblog számolt be, azon a meneetrenden az szerepelt, hogy a XVI. kerületből a nigériai Owo-val van összeköttetés, méghozzá 29 perc alatt. Az átírt menetrenden az is szerepelt, hogy a busz megáll a Mária Robot vasútállomáson és az Xd utcánál lévő megállóban, valamint Vámospércsen is.

A lap megkérdezte a BKK-t, hogy mi is történt a menetrendi kiírással, a közlekedési cég a következőket válaszolta:

„az utóbbi időben új jelenség ütötte fel a fejét a szolgáltatási területünkön: egy @drunk_bkk álnevű profil mögé bújó felhasználó az érvényes menetrend helyére saját készítésű, vicces menetrendeket helyez el, amelyekről videót oszt meg a közösségi oldalakon. Ismereteink szerint a negyedik akcióján vagyunk túl, amely több szempontból problémás: egyrészt csorbát szenved a tájékoztatás, amely bosszúságot okoz az ügyfeleinknek. De a BKK-nak is súlyos anyagi kárt jelenthet a felügyeleti szerv által kirótt büntetés, amennyiben az az ellenőrzés során nem találja meg az érvényes menetrendi hirdetményt a megállóban.”

A BKK az ilyen félrevezető tájékoztatókat soron kívül, azonnal cseréli, amint ez tudomására jut, de a cég megteszi a szükséges jogi lépéseket is az ügyben az elkövetővel szemben.

Forrás: telex.hu, facebook.com/Omnibusz