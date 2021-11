Benzinturizmust generálhat a Magyarországon befagyasztott üzemanyagár

Sok országban ennél többet kell fizetni a termékekért.

Fotó: pixabay.com

Belendülhet az üzemanyag-turizmus, és többet tankolhatnak a magyarországi autósok is arra reagálva, hogy november 15-től a jogszabály 480 forintban maximalizálta a normál benzin és a gázolaj árát – mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára a hétfői Világgazdaságnak, amelyet a 24.hu idéz.

Szerinte a környező országokban sokkal többet kell fizetni az üzemanyagokért, így nagyon valószínű például, hogy a Tompánál belépő kamionosok még a kilépés előtt teletankolnak Mosonmagyaróvárnál.

A főtitkár azt is mondta: azok a külföldi lakosok, akik eddig is átjártak Magyarországra vásárolni, a következő három hónapban valószínűleg az autójuk benzintartályát is megtöltik. Grád úgy látja, ennek köszönhetően megállhat az üzemanyag-értékesítés lassulása, amit az év korábbi hónapjaiban a magas árak okoztak.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: pixabay.com