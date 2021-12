Aprópénzért keres politikust a pornómilliárdos Gattyán: "ugyanúgy ki akarja használni őket, mint a nőket"

Ahogy arról már beszámoltunk, mozgalmából pártot alapítana és indulna a 2022-es országgyűlési választásokon Gattyán György. Az egyik leggazdagabb magyar szerint jók az esélyeik, hiszen az emberek változást akarnak, a múltat pedig végre maguk mögött tudnák.



Kép: YouTube

Erre reagált most Hadházy Ákos, aki kifejtette, hogy a jelek szerint Magyarország legnagyobb, lányokat futtató vállalkozója pártot alapít és indulni akar a választásokon.

A pornóoldalakból meggazdagodott, jórészt Amerikában élő vállalkozó hirdetésben keres 106 „területi képviselőt” a pártjának. A politikus szerint úgy tűnik, ezeket az embereket is ugyanúgy ki akarja használni, mint azokat a nőket, akik a vállalkozó oldalain magukat mutogatják.

Egy közeli ismerősöm jelentkezett a „területi képviselői” álláshirdetésre. Írásban a mellékelt levelet kapta, de a szóbeli tájékoztatás hamar elvette a kedvét a bulitól. A „területi képviselőknek” napi négy órát kell állnia a pultok mellett havi százezer forintért. De mivel hideg lesz, kapnak kabátot is. Az új messiás-milliárdos úgy látszik, egyelőre óvatosan feccel a projektbe. Ismerősöm gyorsan kifordult az ajtón, de biztosan lesznek rászoruló politikusjelöltek, akik vállalják a melót. A kamupártok is mindig találnak embert.

- írta bejegyzésében Hadházy Ákos.

A lányok mutogatásából állítólag 300 milliárdos vagyona van, de az a pornóoldal, amiből kivakarta magát, köhög a konkurencia miatt. Talán emiatt, talán unalomból, talán a Fidesz parancsára indul, de mindenképpen okozhat károkat.

- fejtette ki.

A politikus szerint világban több helyen láttuk, Ukrajnától Amerikáig, mi lesz abból, ha milliárdosok a hatalom megszerzésére használják a mocskos pénzüket. Mindenesetre lehetünk optimisták kicsit:

a Fidesznek az sem jött be, amikor Berki Krisztiánnal akarta meghekkelni a budapesti választást.

A jelenségről azonban tudni kell, mint ahogyan arról is: a pornókirály csak annyit hirdetési felülelet kap, amennyit a Fidesz megenged neki.

A független politikus arra is kitért, hogy a Fidesz jövő tavaszig az ehhez hasonló trükkök sokaságát veti majd be, amelyek egyenként csekély jelentőségűek lehetnek, de összességében nagyon is komoly veszélyt jelentenek. Az ilyenek miatt egyáltalán nem biztos a kormányváltás, bármit is mutatnak a közvélemény-kutatók.

Lehet nyerni, de nem lesz könnyű! Azon fog múlni, hogy lesz-e elég önkéntes, aki dolgozik a változásért, mindenhol, a legkisebb falvakban is.

- zárta sorait.

Forrás: Facebook

Címlapkép: YouTube