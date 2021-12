A kormánypárti médiakonglomerátum vezetőjének saját belépője van Orbán munkahelyére

A KESMA kuratóriumi elnöke, Szánthó Miklós úgy jár ki és be a Karmelita kolostorba, mint ahogy más boltba megy. De a Nézőpont Intézet vezetője is gyakori vendég ott – igaz, ő annyit elárult, hogy cége végzi a médiafigyelést a kormánynak és a minisztériumoknak, de az ORFK-nak is.

A Telex jelentkezett vasárnap este egy hosszú, 15 perces videóanyaggal, melyen azt mutatták be, hogy november közepén milyen érdekes alakok is jelentek meg Orbán Viktor budai várbeli munkahelyén, a Karmelita kolostornál – szemlézte a 24.hu a videós anyagot.

Az érdekes figurák egyike Szánthó Miklós, aki az Alapjogokért Központ "civilszervezet" vezetése mellett a közel 500 sajtóterméket (köztük a vidéki napilapokat) magába olvasztó KESMA kuratóriumi elnöke is. A cikk szerint az ő várbeli feltűnése több kérdést is felvet, akár azt is, hogy milyen közvetlen befolyása van Orbánnak, vagy a miniszterelnök hivatalának arra, hogy mi is jelenik meg a KESMA-lapokban. Erre a Telex újságírója is próbált rákérdezni Szánthónál, aki azonban csak annyit ismételgetett, hogy "fake news" sajtónak nem nyilatkozik.

Mráz Ágoston Sámuel is feltűnik a Telex anyagában, ő a Nézőpont Intézet vezetője. Ő arra a kérdésre, hogy mit szokott csinálni Orbán munkahelyén, azt válaszolta, hogy cége végzi a médiafigyelést a kormánynak és a minisztériumoknak, de az ORFK-nak. Azon kérdésre, hogy mennyire befolyásolja elemzői mondanivalóját az a tény, hogy intézete milliárdos megbízásokat kap a kormány felől, azt válaszolta, reméli, hogy ez nem befolyásolja őt.

Kunfalvi Nóra is feltűnik a videóban, anno ő gyártotta a Spéder Zoltánt lejárató TV2-s anyagot – a felvétel alapján úgy tűnik, hogy ő is dolgozni jár a Karmelitába.

A videóban több, kormányzati pozíciót nem viselő fideszes politikus is feltűnik a Karmelitába igyekezve – Kubatov Gábor, Kubatov titkára, Kocsis Máté, Hollik István fideszes kommunikációs vezető, KDNP-s országgyűlési képviselő – azonban utóbbiak cáfolták, hogy párteseményre igyekeznének a miniszterelnöki hivatalba.

Érdekes módon a videó készítése idején az a döntés született a 24.hu cikke szerint, hogy körbezárják a Karmelitát építkezésre hivatkozva, így azóta nem lehet a miniszterlnök hivatalának kapujában forgatni.

