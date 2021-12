Márki-Zay: rengeteg áruló van az ellenzékben – Gyurcsányról, Bigéről és a Jobbikról is elmondta a vélményét

Az ellenzék miniszterelnökjelöltje szerint Molnár Zsolt erős fideszes kapcsolatokkal rendelkezik, a Jobbik nem száll be megfelelő mértékben a kampányba. Minderről Márki-Zay Péter a szabadeuropa.hu-nak beszélt.



Kép:Facebook/Márki-Zay

Az interjúban Márki-Zay kijelentette, hogy „rengeteg áruló van” az ellenzékben, ezért aztán a Fidesz nagy mértékben tudja befolyásolni az ellenzék politizálását. Az „árulók” közül szerinte vannak aktívak és kevésbé aktívak. „Sokszor úgy néz ki, mintha csak az ostobaság vagy az önzés, de az esetek jelentős részében szerintem valójában a Fidesz van a háttérben. Amikor valaki feltűnően az ellenzék ellen és a Fidesz érdekében politizál az ellenzéken belül, akkor mindig ott a gyanú, hogy a Fidesz mozgatja” – fejtette ki bővebben Márki-Zay Péter a szabadeuropa.hu-nak.

Márki-Zay kifejtette véleményét néhány, az ellenzékben és környékén szereplő politikusokról és pártközeli személyekről.

- Bajnai Gordonról: nem tartja táskás embernek, és feltette neki a kérdés, hogy miért tárgyalt a budapesti Városházáról orosz oligarchákkal, de számára megnyugtató választ kapott.

- Molnár Zsoltról: „hosszú múltja van. Én úgy látom, hogy most az ellenzék építésén dolgozik, ez pozitívum. De ő biztos, hogy nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik a Fidesz felé.”

- Gyurcsány Ferencről: „biztos vagyok benne, hogy ha látható helyen szerepelne az ő neve, akkor a választást elveszítettük”.

- Bige Lászlóról, ha igaznak bizonyulnak az ellene felhozott vádak: „Biztatom majd a hatóságokat, hogy lépjenek fel ellene.”

- a Jobbikról: „Évente 2,7 milliárdja van a Jobbiknak. De ebbe a konkrét kampányba alig szállt be. Egyelőre százmilliót sem tud beletenni a kampányba, vagy nem akar.”

Márki-Zay szerint felháborító, hogy akár nyerhető, akár nyerhetetlen körzetekből bárkit feltesznek az ellenzék közös listájára a pártok, akiknek a listával kapcsolatos húzásaival nem elégedett.

– tette hozzá az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay Péter elmondta azt is, hogyan áll az ellenzék kampánybeli megjelenése.

Márki-Zay Péter elmondta a véleményét a 21 Kutatóközpont és az Iránytű Intézet belső felhasználású, az ellenzéki pártok számára készült, de a 444-en kiszivárgott kutatásáról, amely szerint a Fidesz 46-32-re vezet az ellenzéki tömbbel szemben.

Nem is hiszem el. Beszéltem azzal, aki készítette a felmérést, mert a 21 Kutatóközpont megbízott egy másik intézetet. (…) Ezek nyers adatok. A nyers adatokkal nekem régi, rossz tapasztalatom van. A telefonos felmérés önmagában hordoz bizonyos torzulást. Egy hosszú felmérésnél pedig általában csak a nagyon elkötelezett szavazók mondják végig a kérdéssort. (…) Ebben a felmérésben nagyon sok összehasonlítás is volt, ami a Fidesznek kedvez. (…)A HVG-ben jelenik meg most egy kutatás, ami sokkal megbízhatóbb.