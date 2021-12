Direkt36: rengeteg probléma akadt a Kínából beszerzett lélegeztetőgépekkel, a külügy szerint elképesztő verseny volt akkoriban

A Direkt36 oknyomozó portál derített arra fényt, hogy a Kínából a koronavírus első hulláma alatt beszerzett lélegeztetőgépekkel rendesen megközdöttek a kórházak, mert a legtöbb modellnek volt valami hibája, vagy csak egyszerűen nem volt kompatibilis a magyar rendszerekkel.

A Direkt36 oknyomozó portál Telexen megjelent cikke szerint a tavaly, 2020 tavaszán, a koronavírus első hullámának idején Kínából nagyjából 300 milliárd forint értékben beszerzett közel 16 ezer darab lélegeztetőgéppel eléggé meg kellett küzdeniük a kórházaknak, de már az üzembehelyezésük is "kalandosra" sikerült.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Szijjártó Péter

Tavaly májusban a kormány hívására tucatnyi, elsősorban lélegeztetőgépek karbantartásával foglalkozó magyar cég vezetőit és műszertechnikusokat hívták meg a katasztrófavédelem székházába, ahol bemutatót tartottak nekik a Kínából behozott eszközökból, és kérték, hogy adjanak a beüzemelésükre árajánlatot – állította a találkozó egyik résztvevője az oknyomozó portálnak.

A gépek addig teljesen ismeretlenek voltak itthon, így a cégek elvitték magukhoz a bemutatott eszközöket, hogy átvizsgálják azokat – a szakemberek pedig eléggé lesújtó eredményre jutottak a cikk szerint:

"- a készülékek egy részéhez további egyszer használatos vagy elkopó alkatrészekre lenne szükség, de ezek hazai szerviz híján Magyarországon nem hozzáférhetők;

- több gép mellől hiányzik az európai importhoz kötelező, a minőséget jelző tanúsítvány;

- a vizsgált kínai gépek csatlakozói nem kompatibilisek a magyar kórházakban használatosakkal és több típusnál hiányzik a megfelelő átalakító;

- a gépeken futó szoftverek ismeretlenek a magyar szakemberek számára."

A szakemberek egyike azon keseredett el, hogy mi lesz, ha probléma adódik és egy meghal egy beteg.

"Mindezek alapján a lélegeztetőgépes cégek vezetői visszautasították a kormányzat felkérését. Végül csak egy kisebb cég és egy korábban lélegeztetőgépekkel egyáltalán nem foglalkozó vállalkozás vállalta a feladatot"

- olvasható a cikkben.

Az oknyomozó portál szerint a kórházakban is eléggé tartottak ezektől a kínai eszközöktől, amelyek közül rengeteg a mai napig raktárakban áll (illetve a kormány ajándékoz el belőlük más államoknak). A készlet olyan bőséges a cikk szerint, hogy ha az egyik készülék elromlik, nem javíttatják, hanem a készletből pótolják egy még nem használttal.

"A lélegeztetőgépek több kórházban is meghibásodtak, egy dunántúli kórházban például több készülék füstölni kezdett, amikor csatlakoztatták a hálózathoz, a Dél-Pesti Centrumkórházban pedig be sem tudták üzemelni őket. És még a legjobbnak tartott kínai típus, a VG70-es gyártója is több figyelmeztetést adott ki tavaly saját terméke hibái miatt – hol a szoftverben volt hiba, hol a kézikönyv tért el a készülékek valós felszereltségétől"

- áll a cikkben, amely szerint az első hullám miatt felerősödött pánikhangulatban (mikor az országok gyors ütemben kezdték meg beszerezni az orvosi felszereléseket) a "Külügyminisztérium ebben a helyzetben úgy szerződött sok ezer ilyen készülék megvásárlására, hogy nem foglalkozott azzal, ki fogja a gépeket üzembe helyezni, ráadásul szinte semmilyen garanciát nem kapott a gyártóktól, ami meghibásodások esetén védte volna a magyar állam érdekeit."

Legtöbbször a gyártók csak kínai reptereken voltak hajlandóak átadni a készülékeket és mindössze 2-7 napos reklamációs időszak volt, ami miatt a gyakorlatban nem lehetett kipróbálni úgy a gépeket, hogy egy hiba felmerülésekor vissza is lehessen azt adni. A szerződések ráadásul túlárazottak voltak több esetben, és közvetítőcégeken keresztül lettek lebonyolítva. A szervizelési lehetőségek is többször kimaradtak a szereződésekből a cikk szerint. A kórházakban pedig az is előfordult, hogy egyes modellek csatlakozói nem voltak kompatibilisek az elektromos, vákuum- és oxigéncsatlakozókkal.

A Direkt36 megkereste az OGYÉI-t (az orvosi műszerek meghibásodását tartják nyilván), az OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság), az érintett kórházakat és a készülékek gyártóit is, ám senkitől nem kaptak választ. A Külügyminisztérium pedig annyit reagált, hogy "a lélegeztetőgépekért akkor „elképesztő verseny folyt, nem lehetett piaci árakról és körülményekről beszélni, ebben a versenyben azonban Magyarország helyt állt”.

További részleteket a Direkt36 cikkjében lehet olvasni a Kínából beszerzett lélegeztetőgépek hazai használatáról.

Forrás: Direkt36 via telex.hu