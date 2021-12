Kicsattan a boldogságtól Németh Szilárd – közös fotóval fejezte ki örömét, hogy Novák Katalin lesz a köztársasági elnök

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor a keddi Kormányinfón jelentette be, hogy Novák Katalint javasolják köztársasági elnöknek 2022-ben. Bár a hírt nem mindenki fogadta kitörő örömmel, többen is gratuláltak Novák Katalinnak, köztük Németh Szilárd is.

Magyarország első polgáraként is a magyar családok mellett, a magyar haza szolgálatában, a magyar nemzet érdekében: ésszel, szívvel, tisztességgel! Hajrá, Kata!

- írja bejegyzésében.

