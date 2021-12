Nagyon résen kel lenniük a változó kamatozású lakáshitelesek, ez lehet a megoldás

Sokan a devizaválsághoz hasonló krachot vizionálnak.

A miniszterelnök által bejelentett kamatstop fél évre biztosan megmenti azokat az adósokat, akiknek változó kamatozású jelzáloghitelük van, vagy éppen most fordul hosszabb távra fixált hitelük – nyilatkozta a Magyar Hangnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, nem szabad hiú ábrándokban ringatni magukat az érintetteknek, ha mostanáig nem tették meg, az elkövetkező hónapokban mindenképpen érdemes fix kamatozású hitelre cserélni kölcsönüket, mert nem tudni, meddig folytatódik a kamatemelés.

Fix kamatozásra kell váltani

Kérdésükre elmondta, miután információi szerint a bankok veszteségeit nem kompenzálja a kormány, még akkor is érdemes váltani, ha a bankok által kötelezően kiküldött fix kamatozású ajánlatba a bank jó eséllyel beleszámolja a most elszenvedett veszteséget is. Érdemes azt is megnézni, pontosan mire is számíthatunk, illetve hogy kiket érint a mostani intézkedés.

A Portfolió idézi a jegybank adatait, amelyek szerint a teljes fennálló jelzáloghitel-állomány 40 százalékának, mintegy 466 ezer szerződésnek változhat meg a kamata 2021 közepe és 2022 közepe között. Ezek között elenyésző számban vannak öt- vagy tízéves kamatperiódussal felvett hitelek, döntőrészt azonban változó kamatozású hitelekről van szó.

Szintén a jegybank adataiból látható, hogy a változó kamatozású jelzáloghitelek 53 százalékának emelkedik nagyobb mértékben a törlesztőrészlete, mint tíz százalék, ami havi 4200 forintot jelent, ha mértékadó kamat, a Bubor három százalékpontot emelkedik. Itt tartunk most, a kamatemelés azonban még hosszú ideig tarthat, akár meg is duplázódhat a jelenlegi szintje, ami magával húzza a törlesztőrészletek emelkedését is.

A Portfolió úgy tudja, a kormányzati számítások szerint egy háztartásnál átlagosan havi 11 ezer forint törlesztőrészlet-megtakarítást jelenthet az intézkedés. Mintegy 470 ezer szerződést figyelembe véve fél év alatt 30 milliárd forintról szól a kormányzati becslés, ennyi maradhat a családok zsebében, és ekkora lehet a bankok vesztesége.

Az is bizonyosnak látszik, hogy jövő júliustól ismét bajban lesznek a hitelből építkezők, legfeljebb a baj nagysága kérdéses. Újabb segítségre pedig nem nagyon számíthatnak, hiszen már addigra vége lesz a választásoknak, vagyis az éppen regnáló kormány kevesebb késztetést érez majd a segítségre, mint a voksolás előtt.

