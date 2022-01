Iványi Gábor lett Az év embere

Az RTL Híradó 2012 óta minden évben kiosztja Az év embere-díjat, amire a nézők szavazhatnak. A 2021-es jelöltek közül Iványi Gábor lelkész lett a nyertes, aki szerint az elismerés nem csak az övé, hanem azé a közel ezer emberé, akikkel együtt dolgozik.

2012 óta minden évben kiosztja Az év embere-díjat az RTL Híradó, a jelöltekre a nézők szavazhatnak, akire a legtöbb voks jut, azé lesz az elismerés.

Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, miután átvette a díszpolgári címet Karácsony Gergely főpolgármestertől és Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettestől a főváros napja alkalmából tartott ünnepségen, amelyen díszpolgári címeket és elismeréseket adott át az Újvárosháza dísztermében 2021. november 17-én.

A 2021-es díjat a nézői szavazatok alapján Iványi Gábor metodista lelkész kapta meg, az erről szóló oklevelet a csatorna hírigazgatója, Kotroczó Róbert személyesen adta át – olvasható az rtl.hu hírében.

A lelkész elmondta, nem csak az lepte meg, hogy ennyien szavaztak rá, hanem az is, hogy egyáltalán a jelöltek közé került.

Meg vagyok mélyen hatva. Köszönöm szépen. Talán nem vagyok annyira hozzászokva, hogy az embereknek annyira fontos az, amit csinálok. Illetve amit Jézus mondott hajdan, hogy nincs próféta tisztesség nélkül, csak a maga hazájában. Ezt abszolút megtapasztalom

– mondta el a híradónak.

Iványi Gábor a cikk szerint több mint 50 éve segít a rászorulóknak, és az általa alapított Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) is derekasan kiveszi a munkából a részét, hajléktalanszállót, óvodát, iskolát, átmeneti otthont és kórházat is működtetnek. Ezzel 30-40 ezer embernek segítenek rövidebb, vagy hosszabb távon.

Úgy tekintek magára a díjra, hogy az nem az enyém hanem mindannyiunké. Ugyanakkor felemelő érzés az is, hogy egy nagyon komoly, igazi versenytársakból álló közösségben lehetett ezt a sikert elérni

– fogalmazta meg a lelkész.

A cikk szerint Iványi Gábor úgy tartja, szabad emberként fontos a remény életben tartása, ezért vannak ügyek, amikor nem szabad hallgatni. A legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy példát mutasson a következő generációknak, és bár már elmúlt 70 éves, még nem fáradt.

A lelkész tavaly szeptemberben lett Budapest díszpolgára.

Iványi Gábor és egyháza – és a hozzájuk kötődő segítő munka – az utóbbi tíz évben egyre nehezebb helyzetbe került, mivel több kormányzati intézkedés is sújtotta őket, a fennmaradásuk is veszélyben volt. A munkájuk végzéséhez adományokra van szükségük hónapról hónapra. 2011-ben az új egyházi törvénnyel az Orbán-kormány elvette a MET egyházi státuszát, ezzel pedig elestek a személyi jövedelemadó (szja) felajánlásoktól, az egyházi pályázatoktól és kiegészítő támogatásoktól. Iványiék több pert is indítottak emiatt, 2017-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága hárommillió euró – közel egymilliárd forint – megfizetését ítélte meg nekik. Ebből a cikk szerint először a NAV felé törlesztették az addig összegyűlt adótartozásukat.

Tavaly februárban ugyan visszakapták hirtelen az szja-felajánláshoz szükséges technikai számukat (így részesülhettek az egyházi 1 százalékból), de az egyházi státuszukat továbbra sem kapták vissza. Júniusban az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kötött köznevelési szerződést a MET-tel, amely szerint az EMMI 95 millió forintot vett el az általuk fenntartott köznevelési intézményektől, veszélyeztetve közel 2500, szociálisan hátrányos helyzetű gyerek iskoláztatását és közel 500 ember állását.

"Az első köznevelési szerződést 2012-ben kötötte az EMMI és a MET, kifejezetten azért, mert a MET elveszítette egyházi státuszát, így nem kapja meg az egyházakat megillető kiegészítő támogatást. Az első köznevelési szerződés 5 évre, a 2012-2017 közötti időszakra szólt, a támogatás megegyezett a költségvetési törvény alapján járó támogatással.

2017. óta csak 1-1 évre vonatkozik a szerződés és a támogatás is a felére csökkent. Ezt a 2020/21-es tanévre tovább csökkentették, 95 millió forintra, a 2021/22-es tanévtől pedig nullára"

- olvasható a cikkben.

