Újabb fejlemény Orosz Bernadett ügyében: videó készült arról, hogy a bántalmazó férfi szerelmet vall

2019 novemberében a bujáki honvédüdülőben tartott rendezvényen brutálisan megverte barátnőjét egy férfi.

Orosz Bernadett a Telexnek is elküldte azt a videót, amelyen pár órával a bántalmazás előtt a férfi még szerelmet vallott neki.

Fotó: TV2

A nő a lapnak azt mondta, a videót akkor találta meg, amikor tárhelyet akart felszabadítani a telefonján. A videón, majd a bántalmazás után készült fotón a dátum és az idő is látszik.

A nő azt is elmondta, a videót emlékül készítette, hogy majd visszanézhessék, de a bírósági eljárás során is be fogja majd mutatni.