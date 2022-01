Kilátástalan és döbbenetes állapotok a Péterfy kórházban: tucatnyi orvos hagyhatta ott a szülészeti és nőgyógyászati osztályt

Tucatnyi orvos hagyhatta ott a szülészeti és nőgyógyászati osztályt a Péterfy kórházban számolt be róla az RTL híradója.



Kép: Pixabay (Illusztráció)

Orvoshiány nehezítheti az ellátást a Péterfy kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán, miután az RTL Híradó információi szerint több orvos, rezidens és szakdolgozó is felmondott.

- árulta el lapunknak egy hölgy ezzel kapcsolatban.

Nekem az egyik orvos azt mondta, hogy annyira labilis a kórház sorsa, hogy azért mentek el. De csak nem záratnak be egy ekkora kórházat. Nagyon ritka a rossz kritika (nem úgy mint sok más helyen), még akkor is, ha nem tökéletesek a körülmények. Azt is rebesgetik, hogy bezár a korház vagy az osztály.