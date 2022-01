Az olimpiai bajnokot a szülővárosában helyezik örök nyugalomra.

Fotó: MTI/Oláh Tibor

Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász hétfőn hunyt el a koronavírus-betegség nyomán kialakult szövődmények miatt – azóta az egész ország gyászolja.

Most egy, a neve elhallgatását kérő forrás a borsonline.hu-nak elárulta, hogy a búcsúztató időpontja és módja kérdéses, de arról már döntöttek, hogy hol temetik el a világhírű sportolót.

A család egyértelműen Sopron mellett döntött, de nem kizárt, hogy a végső szertartás előtt lesz egy búcsúztató Budapesten is.

Ez nem meglepő, hiszen itt született, és bár a pályafutása során megfordult az Újpest, a Dunaferr és a Honvéd klubjában is, visszavonulása óta Magyarországon többnyire a Sopronban élt.

Egyébként a magyar sport több nagy olimpiai bajnoka is a Farkasréti temetőben nyugszik, ezért kerülhetett szóba a főváros is. Csollány családja – felesége, két kisebbik lánya – és szinte az összes rokona azonban Sopronban él, ezért nem is születhetett más döntés.

Forrás: borsonline.hu

Fotó: MTI/Oláh Tibor