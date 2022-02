Völner-Schadl-ügy: három minisztériumban is házkutatást tartottak novemberben

November 25-én tartották meg a házkutatásokat, de a kormány nem válaszolt az rtl.hu-nak arra vonatkozóan, hogy ők értesültek-e ezekről az akciókról.

Az RTL Híradója, illetve az rtl.hu számolt be arról hétfőn, hogy tavaly november 25-én három minisztériumban is házkutatást tartott a Központi Nyomozó Főügyészség a Völner Pál államtitkárt és Schadl Györgyöt, a magyar bírósági végrehajtói kar elnökét érintő korrupciós ügyben.

A házkutatásokat az Emberi Erőforrások Minisztériumában (EMMI), az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM), valamint a Miniszterelnökségen folytatták le, a nyomozati anyagok szerint azokról a pályázatokról kerestek iratokat, melyekről Schadl György beszélt a lehallgatott telefonbeszélgetésekben, és amelyeknél Völner Pál segédkezhetett kapcsolatot teremteni az érintettek között.

A cikk szerint Schadl ekkor már hetek óta előzetes letartóztatásban volt, Völner Pált ugyanakkor csak december 7-én gyanúsította meg a nyilvánosság előtt a Legfőbb Ügyészség.

A nyomozati iratok alapján az első házkutatást a Miniszterelnökség Bihari János utcai épületében tartották, ahol Süli János atomerőmű-bővítési tárca nélküli miniszter hivatala van. Azért ide szálltak ki a nyomozók, mert Schadl és Völner egy pályázat kapcsán emlegette Sülit, sőt egyszer Völner arról beszélt Schadlnak, hogy a miniszterrel egyeztetett, aki "szeretettel várja ezt a dolgot". Ám a nyomozók sem a találkozó nyomát nem lelték meg a miniszter és az egyik államtitkára naptárában, sem pedig a pályázattal kapcsolatos iratokat nem találták meg. (Egy vízzel működő motor tervéről volt szó, a pályázati anyagot pedig Schadl a lehallgatott telefonbeszélgetései egyike szerint átküldte az érintett államtitkárnak, Kovács Pálnak.)

Ezzel kapcsolatban az ITM-ben egy másik államtitkárral, Steiner Attilával is volt egyeztetés, ezért a nyomozók ott is feltűntek, ám ott sem találtak semmit a projekttel kapcsolatban.

Az EMMI-ben már nagyobb sikerrel jártak (Schadl egy oktatási központ engedélyezése kapcsán kért Völnertől segítséget, aki odaszólt az EMMI-be a megfelelő helyre), ott a nyomozóknak Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár több iratot is átadott.

Az rtl.hu cikke szerint a nyomozati iratokból nem derül ki egyértelműen, hogy a házkutatások során mennyit árultak el a nyomozók a folyamatban lévő ügyről.

Annyi mindenesetre kiderült a nyomzati anyagokból, hogy az ügyészség november 10-én értesítette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökét Schadl György letartóztatásáról és az ellene felhozott vádak egy részéről, mivel tavaly októbertől a bírósági végrehajtók felügyelete Völner alól ehhez a szervezethez került át. A cikk szerint a kormány azt sem árulta el, hogy ez a hatóság megosztott-e bármilyen információt a miniszterrel, vagy a miniszterelnökkel Schadl letartóztatása kapcsán.

Orbán Viktor a tavaly decemberben tartott sajtótjékoztatón az RTL kérdésére azt válaszolta, hogy ő is csak akkor hallott erről az ügyről először, amikor a Legfőbb Ügyészség közleményben jelentette be, hogy Völner Pál ellen is folyik a nyomozás, és kikérik a mentelmi jogát – azaz december 7-én.

