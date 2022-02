Rogánnak sokat fialt a szabadalma, Pintérnek még mindig több mint egymilliárddal tartoznak

A legtöbb miniszternek valamelyest nőttek a megtakarításai, de például Varga Judit tavaly nem tudott félretenni.

Minden évben január 31-ig kell leadnia a parlamenti politikusoknak a vagyonbevallásukat, ami mindig meglepetéseket tud okozni a közvélemény számára, jelesül, hogy milyen puritánnak probálják mutatni magukat a politikusok, miközben pedig, satöbbi.

Pintér Sándor belügyminiszter beszél a visegrádi országok (V4) és Ausztria, valamint Szlovénia belügyminiszteri találkozója utáni sajtótájékoztatón Budapesten 2021. október 5-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Illyés Tibor

Ez idén sincs másképpen, Orbán Viktorról kiderült, hogy a miniszterelnök kifizette végre a hitelét 2021-ben, de megtakarítás a nevén továbbra sincs. Ingatlanként a nevén a felcsúti ház szerepel (a Pancho Aréna tőszomszédságában), valamint egy XII. kerületi lakás, amelyben felerészben tulajdonos.

A Telex több cikkben összesítette a parlamenti politikusok bevallásait, az elsőben a minisztereket és az államtitkárokat vették górcső alá (itt most csak a miniszterek vagyonbevallásait közöljük).

Az anyagból kiderült, hogy Rogán Antalnak "csak" 616 millió forintnyi tartaléka van (2020-ban ez még 822 millió forint volt), viszont a szabadalma tavaly minden eddiginél többet, 408 milliót hozott a konyhára. Lakása továbbra sincs (vélhetőleg így még mindig a Schadl-Völner-ügyben a megtrükközött egyetemi vizsgájával feltűnt kabinetfőnöke apjától bérli az otthonát harmadik feleségével), földek vannak a nevén szülőfaluja, Szakonyfalu környékén. Tavaly 300 ezer forintot törlesztett tartozásaiból, de még mindig 17,9 millióval tartozik meg nem nevezett magánszemélyek felé.

Varga Judit az idei vagyonnyilatkozatában végre elismerte a Telex szerint, hogy tényleg úgy sikerült megvenniük a férjével a Kútvölgyi úton öt lakást és egy garázst, hogy a 8 milliós önerő mellé 192 millió forintos bankhitelt kaptak. Van egy balatonhenyei ház is a nevén (fele-fele arányban a férjével tulajdonosok), mellette két földterülettel, amire anno csok-ot vettek fel. Idén viszont a cikk szerint nem volt megtakarítása a miniszternek, ezt a részt Varga kézzel áthúzta.

Szijjártó Péter külügyérnek a bankszámláján tavaly 10 millió forintot sikerült összespórolnia (2020-ról szóló bevallásáan viszont csak 222 ezer forint szerepelt), de még mindig 30 millióval tartozik a szülei felé, ebből nem törlesztett, pedig a megtakarításai is meghíztak (az egyik 2,6 millióról 3-ra, a másik egymillió forintra nőtt).

Kásler Miklósnak továbbra sincs ház a nevén, bár haszonélvezője egy fővárosi lakásnak, egy budakeszi és egy sárvári háznak, valamint egy révfülöpi nyaralónak a lap szerint. Továbbra is megvan a 19. századi tabernákuluma (oltáriszintséget védő dszes szekrény), ezüst evőeszközkészlete. Megtakarítása továbbra is 20 millió forintot tesz ki, emellett bankszámláján 6,3 millió forint áll, már nem tanírt a Corvinuson, de továbbra is tulajdonos egy egészségügyi cégben.

Gulyás Gergely tavaly végre kifizette hétmilliós tartozásának utolsó részletét, a svájci frankos hitelét is törlesztette, emellett egy év alatt 7,6 millió forintot takarított meg a miniszteri bruttó 1,9 miliós fizetéséből. Lakás kettő van a nevén továbbra is (mindkettő a XI. kerületben található), kocsija és más nagy értékű ingósága továbbra sincs.

Varga Mihálynak is továbbra is ugyanazok az ingatlanok vannak a nevén, mint a megelőző években, a Telex szerint nála a változás ott érhető tetten, hogy a kötvényeitől megszabadult, az állampapírjait 5, míg a részvényeit 6 millió forinttal növelte. Két helyen lett kuratóriumi elnök, de ezeken a helyeken bevallása szerint nem kap pénzt.

Pintér Sándornak továbbra is több mint egymilliárd forinttal tartoznak (ebből félmilliárd a cégei után jönne be neki, 605 milliót pedig családnak és barátoknak adott kölcsön), és már nem 21, hanem csak 17 ingatlan szerepel a nevén. Viszont továbbra is az öreg Wartburgja van csak a nevén. A kötvénye 50 millióról 8 millióra csökkent, a készpénze 10-ről 45 millióra nőtt, több helyen vannak bankszámlái, devizában (eurós és dolláros) is.

Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter megszabadult az ingatlanaitól, mostani bevallásában már csak egy szerepel a nevén. Állampapírban már 95 millió forintot tart, 18 milliója van önkéntes nyugdíjtakarékban. A fizetése havi bruttó 5 millió forint.

Palkovics Lászlónak továbbra is nevén van egy BMW-motor, egy Mitsubishi terepjáró és egy Lamborghini traktor, vett egy új szántót Pölöskén, hatmillióról 10-re hízott a megtakarítása, ám a bankszámláján a korábbi 19 helyett 2021-ben 16 millió volt csak. Új állása is van, a győri Széchenyi István Egyetemen kutatóprofesszor havi bruttó 900 ezer forintért.

Az agrárminiszter Nagy István megtakarítása 3 millió forinttal nőt tavaly, 2 milliója van készpénzben és 9 millió forint pedig a bankszámláján. Havi bruttó 1 millió forintot kap a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kuratóriumi tagjaként. Több ingatlan van a nevén.

Süli János atomügyi miniszter a cikk szerint tavaly a "Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke lett, amiért havonta bruttó 900 ezer forintos díjazást kap. Így most már havi bruttó 6,9 millió forintot keres az eközben fideszes parlamenti képviselőként tevékenykedő Süli." Nyugdíj-előtakarékosságát 25 millióra növelte, 5,6 millió van a bankszámláján, takarékbetétben pedig 6 millió. Feleségével közösen van háza Pakson, telke Madocsán, van egy harmadik ingatlana is, egy autó és egy motorcsónak van a nevén.

Benkő Tibor honvédelmi miniszternek ingatlanvagyon nincs a nevén, van egy autója, 28,3 millióra nőtt az állampapírban tartott megtakarítása, készpénzben 5,4 milliót tart, de más megtakarításai is nőttek.

Forrás: telex.hu