Pegasus-ügy: a fideszes EP-képviselőnek erről is Gyurcsány jutott eszébe

Egy német liberális képviselő föl is tette a nagy kérdést Hidvéghi Balázsnak, hogy a magyar kormány a független újságírókat nemzetbiztonsági fenyegetésnek látja. Az egyik megfigyelt magyar újságíró szerint azt kellene kideríteni, hogy a korrupcióval gyanúsított Völner Pál kinek a nyomására írta alá a lehallgatások engedélyezését.

Kedden tartott meghallgatást az Európai Parlament szakbizottsága az izraeli kémszoftver, a Pegasus-lehallgatások kapcsán, az egyik résztvevő a magyar Direkt36 tényfeltáró portál munkatársa, Panyi Szabolcs volt, aki részt vett a nemzetközi tényfeltáró újságírói csoport munkájában, és akit magát is megfigyelték a szoftver segítségével – írta meg az EUrológus a hvg.hu-n.

A cikk szerint Panyi a meghallgatáson elmondta, több mint kétszáz újságírót figyeltek meg a szoftver segítségével, és tíz európai országban használták a Pegasus-programot, amit eredetileg azért dobott piacra az izraeli NSO cég, hogy azzal a hatóságok a szervezett bűnözés és terrorizmus ellen küzdjenek.

Panyi Szabolcs mellett Gurkan Özturan is felszólalt, aki a Sajtó- és Médiaszabadság Európai Központjának munkatársa, és ő is arról beszlt, hogy nagyon sok olyan esetet regisztráltak, mikor a kémszoftvert kifejezetten politikai célból újságírók ellen használták. A meghallgatáson részt vett Ewa Wrzosek lengyel ügyész is (őt is megfigyelték a programmal), aki elmondta, azért kerülhetett a kémszoftver célpontjába, mert a választások tisztaságával kapcsolatban kezdeményezett nyomozást, de végül – vélhetően a lehallgatása hatására – áthelyezték egy másik ügyészségre és állandó megfigyelés alá vonták.

A cikk szerint a jelen lévő EP-képviselők az elmondottak hallatán felháborodásuknak adtak hangot és egy vizsgálóbizottság felállítását sürgették, de az Európai Bizottságot is kritizálták a tétlensége miatt.

Egyetlen EP-képviselő mondott ellent, Hidvéghi Balázs a Fidesz képviseletében, aki szerint 2010 óta nem voltak Magyarországon illegális lehallgatások, minden a jogszabályok szerint működik, ezt a nemzeti adatvédelmi hatóság is megerősíti.

A 2010 előtti időt kellene inkább vizsgálni, amikor elvtársuk, Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök

- magyarázta a lap szerint Hidvéghi az ülésen a megjelenteknek, és arra is kitért, hogy abban az időben gyilkosokkal, bűnözőkkel, maffiózókkal tartott kapcsolatot a nemzetbiztonsági szolgálat, hogy Orbán Viktorra terhelő bizonyítékokat gyűjtsenek.

Erre válaszul Panyi Szabolcs fölvetette, hogy Hidvéghinek inkább a saját elvtársait kellene megkérdeznie, hogy amikor az ő lehallgatását a korrupcóval gyanúsított Völner Pál engedélyezte, akkor azt önszántából tette-e, vagy valamilyen külső hatásra.

A cikk szerint Moritz Körner német liberális képviselő is becsatlakozott a vitába és föltette a nagy kérdést a fidesz képviselőnek:

A független újságírókat tartják nemzetbiztonsági fenyegetésnek?

Hozzátette, számára úgy tűnik, hogy egy, a Watergate-botrányhoz hasonló alakul ki a következő hónapokban ebből.

Az EUrológus cikke szerint a téma nem került le még a napirendről, március 31-én ismét foglalkoznak vele a szakbizottság elnökének tájékoztatása szerint.

