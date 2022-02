Péntek este Orbán Viktor aláírt egy rendeletet.

A sajtó munkatársait már a koronavírus-járvány kezdete óta nem engedik be az egészségügyi intézményekbe – pedig több vélemény szerint is hasznos lett volna az emberek magatartása szempontjából, ha látják, mivel küzdenek meg a kórházak. Az Emmi általi kitiltás miatt a Telex a TASZ segítségével indított pert, aminek a végén a bíróság kimondta, hogy nem a minisztérium, hanem a kórházigazgatók hatásköre arról dönteni, hogy kit engednek be az intézménybe – írja a 444.hu.

A bírósági ítélet szerint az egészségügyi intézmények vezetői dönthették volna el, kiket engednek be forgatni. Ezt azonban gyorsan felülírta egy pénteki határozat.

Ez a Kormány 33/2022. (II. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól, ami a Magyar Közlöny 2022. évi 20. számában jelent meg.

Ennek értelmében mostantól a veszélyhelyzet alatt az Operatív Törzs határozhatja meg az egészségügyi intézményeknek a sajtóval való kapcsolattartás rendjét,

valamint a sajtó által az egészségügyi intézmény területére történő belépés rendjét. Mivel az Operatív Törzs egyik vezetője Kásler Miklós, akinek a minisztériuma a perben végig a sajtó kitiltása mellett érvelt, sejthető, hogy marad az eddigi gyakorlat.

A rendelet a közfinanszírozott állami, egyházi vagy önkormányzati fenntartásban vagy tulajdonban működő járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket és az orvos- és egészségtudományi képzést végző felsőoktatási intézmény klinikai központjait érinti.

