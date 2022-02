Lopni sem volt ideje a betörőknek, olyan hamar kiértek a rendőrök Újpesten

Tettenérés esete lett foganatosítva Rajmunddal és Adriánnal szemben, akiknél zálogjegyet és ékszereket is találták – még vizsgálják, hogy ezek is összeköthetők-e más bűncselekményekkel –, valamint Rajmundnál némi kábszergyanús anyag is lapult.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint február 4-én nem sokkal 4 óra előtt riasztották az újpesti rendőröket azzal, hogy a Homoktövis utcában lakásbetörés történt.

Fotó: Illusztráció/police.hu

A rendőrök néhány percen belül kiértek a helyszínre, ahol sikerült tetten érni és elfogni a bűncselekménnyel gyanúsítható 21 éves B. Rajmundot és a 17 éves B. Adriánt.

A közlemény szerint a betörőpáros egy lakás erkélyajtaját kitörték, majd bejutottak és több helyiséget is átkutattak, ám a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően ellopni már nem tudtak semmit sem.

"A 21 éves férfinél a rendőrök kis mennyiségű kábítószergyanús anyagokat találtak, melyeket a nyomozás során szakértő vizsgál. A 17 éves B. Adriántól egy zálogjegy került elő, melyet február 1-jén egy közel 130 ezer forint értékű arany ékszerről állítottak ki; ezenkívül mindkettejüknél voltak különféle ékszerek – órák, gyűrű és karkötő. A nyomozás során vizsgálják, hogy az arany ékszerek bűncselekmények elkövetéséből származnak-e.

A IV. kerületi rendőrök a két férfit lopás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként; B. Rajmundot​ őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására"

- olvasható a közleményben.

Forrás: police.hu