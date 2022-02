Rusvai: a teljes lakosság elkaphatja az omikront

Dr. Rusvai Miklós szerint májusra kialakulhat a széles körű immunitás, mert addigra az omikron a lakosság 90 százalékát megfertőzi – írja a metropol.hu.



Címlapkép: RTL

Ezt a virológus a napi koronavírusos esetek alapján kalkulálta ki.

Véleménye szerint májusig nagyon kevés lesz a súlyos beteg, és a halottak száma sem éri el a korábbi becslések szintjét.

Arra számítok, hogy egyre alacsonyabb esetszámmal, de májusig kitart majd a vírus, itt marad velünk. A lakosság és a média is egyre kevésbé foglalkozik vele, ám ami fontos, hogy az egészségügyben sem fog gondot okozni. Látható az is, hogy az európai országok túlnyomó többsége is lazít. Várható, hogy a még érvényben levő korlátozó intézkedéseket is feloldják majd Európában, nyilván nálunk is ez történik majd