Még az idén szeretne sort keríteni a frigyre.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Schmuck Andor tavaly áprilisban vált el előző feleségétől, Esztertől, de úgy tűnik, nem szomorkodott sokáig, máris új párja van, akivel komolyan tervez. A politikus a kormánypárti ripost.hu-nak beszélt a kapcsolatáról.

Óriási köztünk az összhang, és folyamatosan csiszolódunk össze. Ő elfogad olyannak, amilyen vagyok, és szerintem ennél több nem is kell. Azt nem árulom el még, hogy ki rabolta el a szívemet, de annyit megsúghatok, hogy ha a csillagok állása is úgy akarja, akkor idén el is veszem őt feleségül