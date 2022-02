Kárpátalján erősödnek a magyarellenes hangok, de még nem érzékelhető háborús hangulat

„Minek ide háború, anélkül is olyan pocsékak az itteni utak, hogy azon már egy tankhadosztály sem tudna rontani” – élcelődött a Népszava kárpátaljai forrása.

Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Mint a Magyarországra is gyakran átjáró sofőr körbeírta: jelenleg számára a legkomolyabb biztonsági kihívás továbbra is az, hogy tengelytörés nélkül eljusson a kátyús utakon a megrendelőhöz.

Megjegyzése nagy vonalakban tükrözi a kárpátaljai közhangulatot: egy küszöbön álló, nyílt orosz-ukrán háború fenyegetése helyett egyelőre sokkal inkább a régió saját, mindennapi problémái foglalkoztatják a helyi magyarokat.

Helyi forrásaink szerint a kárpátaljai mindennapokban egyelőre nem sok látszik a keleti határokon éleződő háború-közeli helyzetből, ahogy a magyarok és a helyi ukránok között is hagyományosan békés, jó a viszony. Igaz, a felszín alatt azért érezhető egyfajta feszültség, annak ellenére, hogy az emberek nem igazán beszélnek róla. Az interneten is szaporodnak a magyarellenes ukrán hangok, fórumok, egyesek szerint a kijevi nagypolitika a magyarellenes érzelmeket is a kijátszható kártyák paklijában tartja.

