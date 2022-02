Szijjártó kiakadt, továbbra is tagadja a vádakat

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szijjártó Péter szombat reggel cáfolta azokat a híreket, hogy Magyarország akadályozta volna, hogy Oroszországot kitiltsák a SWIFT rendszerből. Ennek ellenére a Twitteren több média csatorna is azt írta, hogy "Magyarország ellenzi az intézkedést" vagy éppen "Magyarország beleegyezésére van szükség".



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Szijjártó Péter közösségi oldalán ismét reagált.

Magyarország békét szeretne. Ezért dolgozunk, ezért tárgyalok az orosz és az ukrán kormányok képviselőivel arról, hogy kezdjenek közvetlen megbeszéléseket Budapesten. Ebben fogom kérni az ENSZ vezetőinek segítségét ma itt, New Yorkban is.

- írta bejegyzésében.

- hangsúlyozta.

- emelte ki.

Frissítés:

Azóta a NEXTA Twitter-oldalán megerősítette:

#Polish Deputy Foreign Minister Pawel Jablonski said that #Hungary will not block sanctions against #Russia, including disconnection from #SWIFT.