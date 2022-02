Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett videójában cáfolta, hogy Magyarország akadályozta volna, hogy Oroszországot kitiltsák a SWIFT rendszerből. A Kyiv Independent újság egyértelműen úgy fogalmazott, hogy "Magyarország az egyetlen uniós ország, amely ellenzi az intézkedést".

Az Európai Tanács által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök megérkezik az Európai Unió állam- és kormányfői rendkívüli csúcstalálkozójára, amelyet az orosz-ukrán válság ügyében tartanak Brüsszelben 2022. február 24-én. Fotó: MTI/Európai Tanács

Mint korábban írtuk, egyes uniós vezetők úgy vélték, hogy a második uniós szankciós csomagban

A portfolio.hu arról számolt be, hogy a Reuters szerint Németország és Olaszország, amely korábban fenntartásainak adott hangot az intézkedéssel kapcsolatban,

A csütörtöki EU-csúcsról kiszivárgó hírek szerint "többek között Németország, Olaszország, Ciprus és Magyarország" ellenezte a súlyosabb büntetőintézkedéseket, elsősorban a SWIFT-rendszerből történő kizárást.

A Kyiv Independent újság egy új Twitter-posztjában a helyzettel kapcsolatban egyenesen úgy fogalmazott, hogy az EU-tagok közül már csak Magyarország ellenzi a lépést.

A Portfolio szerint az egyelőre nem világos, hogy ez azt jelenti, hogy a magyar kormány továbbra is ellenzi a lépést, vagy egyszerűen a többi országgal ellentétben nem nyilvánult meg a kérdésben.

Szijjártó Péter szombat reggeli videójában azt hangsúlyozta:

Twitteren jelenleg az alábbi fotó kering:

Hungary is currently the only EU Member State against banning Russia from SWIFT. #StopRussia #StandWithUkraine https://t.co/X9C6LuJVzF

A NEXTA Twitter oldalán azt írja, Németország és Magyarország beleegyezésére van szükség ahhoz, hogy lekapcsolják Oroszországot a SWIFT-ről. Arra szólítják fel az ezekben az országokban élő ukrán állampolgárokat, hogy menjenek a kormányépületek elé és követeljék, hogy támogassák Oroszország leválasztását a nemzetközi bankrendszerről.

To disconnect #Russia from SWIFT, the consent of #Germany and #Hungary is needed. Diasporas call on all Ukrainians in these countries to go to government buildings demanding to support the disconnection of the aggressor country from the international bank system.