Schobert Norbi szerint "ultramód" erősödik a forint – így örül a 387 forintos eurónak

Az euró/forint ma 394 környékéről leesett 388 közelébe, vagyis jelentősen javult a helyzet a tegnapi minipánikhoz képest.



Az erősödés mögött az MNB mai, eredetileg nem kamatdöntő ülésétől valamilyen rendkívüli lépést várnak a brókercégek és bankok elemzői.

A kamatemelésen túl például átalakíthatja a jegybanki eszköztárat, hogy nagyobb mozgásteret biztosítson magának a jövőben.

Visszatérve a forintra, a most délután 2-kor érkező MNB nem-kamatmeghatározó monetáris tanácsi közlemény fontos lehet, részben azért is lehetett ekkora a mai forinterősödés, mert a forint short pozíciók óvatossági okokból való részleges zárása is meghúzódhat az árfolyammozgás mögött.